Пять человек пострадали в Одессе после наезда автомобиля BMW на мобильном блокпосту. Под колёса машины попали трое сотрудников территориального центра комплектования и двое полицейских, сообщило областное управление полиции.

Авария произошла вечером 26 сентября на Среднефонтанской улице. В этот момент сотрудники полиции вместе с военными ТЦК проверяли автомобилистов и проводили так называемые мероприятия по оповещению граждан. За рулём BMW находился 52-летний иностранец.

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По предварительной версии правоохранителей, сначала иномарка врезалась в четыре автомобиля, скопившихся в пробке, после чего сбила находившихся возле блокпоста людей. Всех пятерых пострадавших госпитализировали. Всего в результате ДТП повреждения получили пять машин.

Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики сообщают, что водитель нажал на газ во время проверки документов, а затем попытался скрыться. Его догнали и задержали в районе Горбатого моста. В местных Telegram-каналах также утверждают, что непосредственно перед происшествием на блокпосту пытались силой мобилизовать другого мужчину.

Между тем бесчинства украинских военкомов продолжаются. Ранее в Одессе сотрудники ТЦК силой увели мужчину из магазина во время мобилизационных мероприятий. На распространившихся кадрах было видно, как несколько военкомов зашли в торговую точку и вывели посетителя на улицу.