В Одесской области неизвестный ранил сотрудника ТЦК ножом и сбежал

Неизвестный мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК) в Белгороде-Днестровском Одесской области, после чего скрылся. Инцидент произошёл во время мероприятий по оповещению граждан.

Пострадавшего сотрудника ТЦК госпитализировали. По имеющимся данным, сейчас его состояние оценивается как стабильное. После нападения мужчина скрылся с места происшествия. Его личность устанавливают, правоохранители ведут розыск.

Ранее Life.ru писал о другом инциденте с ТЦК в Белгороде-Днестровском. Тогда трое вооружённых людей ворвались в городскую больницу и увели мужчину, который проходил там военно-врачебную комиссию в сопровождении представителей военкомата. Ещё один похожий случай произошёл в Днепропетровске: местный житель ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Пострадавших тогда доставили в больницу.