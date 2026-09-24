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Опубликовано 24 сентября, 09:49

Отца-одиночку уже неделю держат в застенках львовского ТЦК, за его сыном вынуждена ухаживать сестра

Гончаренко* заявил об удержании отца-одиночки в подвале ТЦК под Львовом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Стрыйском районном ТЦК во Львовской области больше недели удерживали мужчину, самостоятельно воспитывающего 14-летнюю дочь. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По словам Гончаренко*, к нему обратилась адвокат мужчины. Она утверждает, что её подзащитного держали в первом отделении Стрыйского ТЦК в Жидачеве и почти неделю не давали ему возможности сообщить родственникам, где он находится.

Нардеп также рассказал, что 14-летняя дочь осталась без отца. Чтобы присматривать за подростком, его старшая дочь, по словам депутата, была вынуждена оставить работу и приехать домой с другого конца страны.

Позднее Гончаренко* опубликовал видео, которое, снял сам мужчина в подвальном помещении. На записи автор говорит, что обычно находится в комнате наверху, а в подвал его попросили спуститься примерно на час. Позднее Львовский областной военкомат эту версию опроверг.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Кривом Роге. Военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка отказалась от воспитания, девочка по решению суда живёт с отцом, который дважды безуспешно подавал на отсрочку. Депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что мобилизованного отца-одиночку отпустили домой к пятилетней дочери.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Анастасия Никонорова
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