Отца-одиночку уже неделю держат в застенках львовского ТЦК, за его сыном вынуждена ухаживать сестра

В Стрыйском районном ТЦК во Львовской области больше недели удерживали мужчину, самостоятельно воспитывающего 14-летнюю дочь. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По словам Гончаренко*, к нему обратилась адвокат мужчины. Она утверждает, что её подзащитного держали в первом отделении Стрыйского ТЦК в Жидачеве и почти неделю не давали ему возможности сообщить родственникам, где он находится.

Нардеп также рассказал, что 14-летняя дочь осталась без отца. Чтобы присматривать за подростком, его старшая дочь, по словам депутата, была вынуждена оставить работу и приехать домой с другого конца страны.

Позднее Гончаренко* опубликовал видео, которое, снял сам мужчина в подвальном помещении. На записи автор говорит, что обычно находится в комнате наверху, а в подвал его попросили спуститься примерно на час. Позднее Львовский областной военкомат эту версию опроверг.

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