«Вернитесь, я всё прощу»: На Украине пообещали амнистию сбежавшим мужчинам

Мужчинам, которые незаконно покинули Украину, могут объявить амнистию и разрешить вернуться без наказания. Такое развитие событий допустил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Своим мнением экс-министр поделился 19 сентября на эфире с женой Светланой Павелецкой на YouTube.

«Будет амнистия. Всем скажут: вернитесь, я всё прощу», — заявил Кулеба.

При этом бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким может быть механизм такой амнистии и на какие категории граждан она могла бы распространяться.

Кулеба руководил украинским МИД с марта 2020 года по сентябрь 2024-го. После отставки он неоднократно выезжал за границу. Одну из таких поездок экс-министр связывал с введёнными Киевом ограничениями для бывших дипломатов, однако его представители настаивали, что речь шла о заранее запланированных рабочих мероприятиях.

Между тем зверства сотрудников ТЦК в стране продолжаются. Ранее в Киеве сотрудника телеканала «Интер» мобилизовали прямо возле главной студии. На распространившихся в Сети кадрах полицейские и представители территориального центра комплектования заталкивали мужчину в автомобиль.