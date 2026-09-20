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Опубликовано 20 сентября, 16:43

На Украине сотрудника телеканала «Интер» мобилизовали прямо у студии

На Украине сотрудника украинского телеканала «Интер» задержали представители территориального центра комплектования возле главной студии в Киеве. Видео произошедшего распространили телеграм-каналы.

Видео © Telegram/Nexta

На опубликованных кадрах несколько полицейских и людей в военной форме окружают мужчину возле автомобиля. Затем его силой заталкивают в салон.

Одновременно в нескольких метрах происходит ещё одна потасовка. Люди в камуфляже валят второго мужчину на землю и удерживают его. Задержанный работает на телеканале «Интер». Причина произошедшего и дальнейшая судьба мужчины пока неизвестны.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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