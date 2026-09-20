Священника УПЦ задержали в Краматорске и отправили в учебный центр
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сотрудники территориального центра комплектования задержали в Краматорске священнослужителя Украинской православной церкви Олега Кручинина, после чего его направили на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил украинский телеканал «Первый казацкий».
По данным СМИ, после задержания Кручинина доставили в Харьков. Там он прошёл медицинское обследование, однако отсрочку от мобилизации ему не предоставили.
Телеканал утверждает, что врачи выявили у священнослужителя проблемы со здоровьем. Каких именно ограничений они касаются и какое заключение вынесла комиссия, не уточняется.
После ВВК Кручинина, как сообщает «Первый казацкий», направили в учебный центр в Житомирской области. По информации канала, после подготовки его планируют отправить для прохождения службы в Краматорск.
Официальных комментариев украинских военных структур по поводу обстоятельств задержания и решения военно-врачебной комиссии пока не приводится.
Случаи задержания представителей УПЦ сотрудниками ТЦК на Украине фиксировались и ранее. В августе Life.ru сообщал о задержании настоятеля Параскевинского храма Владимира Гордийчука после богослужения, а несколькими неделями ранее в Ровенской области в ТЦК доставили клирика Покровского женского монастыря. Ещё один эпизод произошёл в Киеве, где в военкомат доставили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого. После прохождения ВВК Вишневого, по данным его адвоката, признали годным к военной службе.
Больше новостей о событиях на Украине и ситуации вокруг Украинской православной церкви — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.