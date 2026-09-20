Священника УПЦ задержали в Краматорске и отправили в учебный центр

Сотрудники территориального центра комплектования задержали в Краматорске священнослужителя Украинской православной церкви Олега Кручинина, после чего его направили на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил украинский телеканал «Первый казацкий».

По данным СМИ, после задержания Кручинина доставили в Харьков. Там он прошёл медицинское обследование, однако отсрочку от мобилизации ему не предоставили.

Телеканал утверждает, что врачи выявили у священнослужителя проблемы со здоровьем. Каких именно ограничений они касаются и какое заключение вынесла комиссия, не уточняется.

После ВВК Кручинина, как сообщает «Первый казацкий», направили в учебный центр в Житомирской области. По информации канала, после подготовки его планируют отправить для прохождения службы в Краматорск.

Официальных комментариев украинских военных структур по поводу обстоятельств задержания и решения военно-врачебной комиссии пока не приводится.