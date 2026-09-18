С марта 2024 года на Украине «бусифицировали» 122 священника УПЦ, треть погибла

С марта 2024 года в ряды ВСУ принудительно мобилизовали 122 священнослужителя канонической Украинской православной церкви, 42 из них погибли. Такие данные РИА «Новости» привёл источник в российских силовых структурах. Причём ежегодно число подобных случаев только растёт.

В 2024 году, согласно данным собеседника, были мобилизованы десять священников УПЦ, в 2025-м — 39, а за неполные девять месяцев 2026 года — уже 73.

Источник связывает резкий рост этим летом с изменениями в правилах бронирования духовенства. Он утверждает, что положение священнослужителей УПЦ ухудшилось после того, как церковные структуры лишились возможности оформлять отсрочки на прежних условиях.

При этом украинская Госслужба по этнополитике и свободе совести предусматривает возможность бронирования священнослужителей только для организаций, включённых в перечень критически важных. В июне глава ведомства Виктор Еленский сообщал, что такой отсрочкой в стране пользуются около 6,5 тысячи представителей духовенства.

По данным российского источника, добиться отмены призыва удалось в 28 случаях. Он утверждает, что этому предшествовали публичная огласка и протесты верующих. О судьбе части остальных мобилизованных информации нет.

В последний раз о мобилизации священника УПЦ на Украине стало известно в конце августа. Как сообщали в Союзе православных журналистов, на фронт был отправлен настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Коростене Житомирской области протоиерея Алексея Стужук. Его точное местонахождение и судьба неизвестны.