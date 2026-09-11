На Украине верующие объединились против ликвидации УПЦ: В судебный процесс вступили уже 11 тысяч человек

Около 11 тысяч прихожан Украинской православной церкви подали заявления об участии в судебном процессе по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Верующие просят привлечь их к разбирательству в качестве третьих лиц без самостоятельных требований. Сбор заявлений продолжается, поэтому число желающих участвовать в процессе может увеличиться.

Накануне в Киеве состоялось очередное заседание по делу. Представляющий интересы УПЦ адвокат, протоиерей Никита Чекман сообщил, что суд рассматривал вопрос о привлечении третьих лиц, однако решения пока не принял. Следующее заседание назначено на 7 октября.

Судебный процесс о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ продолжается с сентября 2025 года. Разбирательство связано с украинским законодательством, предусматривающим возможность запрета религиозных организаций, которые власти страны считают связанными с Русской православной церковью.

Давление на Украинскую православную церковь усилилось после начала боевых действий в 2022 году. Украинские силовики проводили обыски в храмах, монастырях и епархиях УПЦ, против ряда священнослужителей возбуждались уголовные дела, а местные власти принимали решения об ограничении или запрете деятельности общин. В августе 2024 года Верховная рада приняла закон, позволяющий через суд прекращать работу религиозных организаций, признанных связанными с Русской православной церковью; документ вступил в силу 23 сентября.

Летом 2025 года Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ, после чего потребовала устранить выявленные связи. В сентябре ведомство обратилось в суд с иском о ликвидации митрополии и передаче государству принадлежащего ей имущества, кроме культового. Разбирательство продолжается. УПЦ отвергает обвинения в зависимости от Москвы и расценивает действия властей как преследование верующих.

Ранее сообщалось, что на Украине людоловы снова принудительно мобилизовали настоятеля храма УПЦ. По словам спецпреда МИД РФ, такие приказы поступают непосредственно из Киева.