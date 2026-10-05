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Опубликовано 5 октября, 17:01

Телефоны не отбирать, силой не тащить: Забывчивым сотрудникам ТЦК напомнили о правах украинцев

Лубинец напомнил сотрудникам ТЦК о запрете применять силу при мобилизации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования не имеют права применять силу и угрозы, отбирать телефоны и личные вещи или незаконно удерживать людей. Об этом напомнил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, представители ТЦК также не должны игнорировать состояние здоровья военнообязанных и законные основания для отсрочки. Запрещено и принудительное заталкивание людей в автомобили, а удерживать граждан в помещениях военкоматов можно только при наличии предусмотренных законом оснований.

При этом за ТЦК сохраняется право проверять военно-учётные документы, вручать повестки в установленном порядке и направлять военнообязанных на военно-врачебную комиссию. При её прохождении должны учитываться медицинские документы и состояние человека.

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Лубинец отдельно заявил, что соблюдение прав граждан во время мобилизации теперь входит и в зону ответственности нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Генерал-майор занял этот пост 22 июля 2026 года.

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Ранее Life.ru писал, что число жалоб украинцев на действия ТЦК с 2022 года выросло в 333 раза. Среди обращений упоминались применение физической силы, изъятие личных вещей и другие нарушения. Кроме того, Лубинец рассказывал о случаях, когда медкомиссию перед мобилизацией проходили примерно за 15 минут, а сведения о заболеваниях не всегда принимались во внимание.

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Юрий Лысенко
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