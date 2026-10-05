Телефоны не отбирать, силой не тащить: Забывчивым сотрудникам ТЦК напомнили о правах украинцев

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования не имеют права применять силу и угрозы, отбирать телефоны и личные вещи или незаконно удерживать людей. Об этом напомнил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, представители ТЦК также не должны игнорировать состояние здоровья военнообязанных и законные основания для отсрочки. Запрещено и принудительное заталкивание людей в автомобили, а удерживать граждан в помещениях военкоматов можно только при наличии предусмотренных законом оснований.

При этом за ТЦК сохраняется право проверять военно-учётные документы, вручать повестки в установленном порядке и направлять военнообязанных на военно-врачебную комиссию. При её прохождении должны учитываться медицинские документы и состояние человека.

Лубинец отдельно заявил, что соблюдение прав граждан во время мобилизации теперь входит и в зону ответственности нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Генерал-майор занял этот пост 22 июля 2026 года.