Телефоны не отбирать, силой не тащить: Забывчивым сотрудникам ТЦК напомнили о правах украинцев
Лубинец напомнил сотрудникам ТЦК о запрете применять силу при мобилизации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования не имеют права применять силу и угрозы, отбирать телефоны и личные вещи или незаконно удерживать людей. Об этом напомнил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, представители ТЦК также не должны игнорировать состояние здоровья военнообязанных и законные основания для отсрочки. Запрещено и принудительное заталкивание людей в автомобили, а удерживать граждан в помещениях военкоматов можно только при наличии предусмотренных законом оснований.
При этом за ТЦК сохраняется право проверять военно-учётные документы, вручать повестки в установленном порядке и направлять военнообязанных на военно-врачебную комиссию. При её прохождении должны учитываться медицинские документы и состояние человека.
Лубинец отдельно заявил, что соблюдение прав граждан во время мобилизации теперь входит и в зону ответственности нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Генерал-майор занял этот пост 22 июля 2026 года.
Ранее Life.ru писал, что число жалоб украинцев на действия ТЦК с 2022 года выросло в 333 раза. Среди обращений упоминались применение физической силы, изъятие личных вещей и другие нарушения. Кроме того, Лубинец рассказывал о случаях, когда медкомиссию перед мобилизацией проходили примерно за 15 минут, а сведения о заболеваниях не всегда принимались во внимание.
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