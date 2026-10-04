Сотрудники ТЦК похитили мужчину в Виннице и залили газом прохожих
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В Виннице сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус, а против прохожих, которые пытались его отбить, применили газовый баллончик. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Время.ua».
В Виннице прохожие попытались отбить мужчину у сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Время.ua
На опубликованных кадрах видно, как люди пытаются оттащить сотрудников военкомата от мужчины, однако тем удаётся посадить его в машину.
Одного из сотрудников ТЦК прохожие на некоторое время удерживали. По данным канала, его хотели обменять на мужчину, которого уже затолкали в микроавтобус. После этого сотрудники ТЦК распылили в сторону собравшихся газ из баллончика. Им удалось освободиться, сесть в автомобиль и уехать.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине сотрудники ТЦК использовали автобусы с обозначениями «Новой почты» во время силового задержания мужчины. Тогда женщины пытались помешать увезти его, после чего против них также применили газовый баллончик.
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