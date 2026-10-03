На Украине сотрудники ТЦК устроили аварию на дороге, преследуя автомобиль с ребёнком в салоне. Об этом 3 октября сообщили местные паблики.

Сотрудники ТЦК погнались за машиной с ребёнком и устроили ДТП. Видео © Telegram /jenya zub LIVE NEWS

Причиной стала попытка мобилизовать водителя. За машиной гнались представители территориального центра комплектования, а столкновение произошло на перекрёстке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской. Позже на месте происшествия прибыла полиция, однако защиты от беспредела местного военкомата украинцы так и не дождались.

Правоохранители не стали задерживать сотрудников ТЦК, а, напротив, просили их уехать и убрать автомобиль. Происходящее вызвало возмущение собравшихся прохожих. Люди потребовали объяснений, однако участники инцидента сослались на нехватку полномочий и отказались вызывать военную полицию.

Похожие конфликты вокруг действий сотрудников ТЦК уже заканчивались дорожными происшествиями. В мае Life.ru писал, что в Ровненской области микроавтобус военкомата подрезал легковую машину, после чего та перевернулась. По словам очевидцев, водителя после аварии увезли представители центра комплектования.