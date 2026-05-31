На Украине ТЦК на «бусе» спровоцировали опрокидывание машины и украли водителя

В Ровненской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) на «бусе» подрезали автомобиль, чем спровоцировали серьёзное ДТП, а пострадавшего водителя решили просто выкрасть. Видимо по-привычке.

Место ДТП, спровоцированного сотрудниками ТЦК на Украине. Видео © Telegram / «Политика страны»

Военным также помогал экипаж полиции. По словам очевидцев, правоохранители отказываются приезжать на вызов, которая также находилась в машине. На видео отчётливо слышно, что она говорит: «Водителя выкрали!».

Ранее на Украине энтузиасты создали онлайн-карту патрулей ТЦК. Неравнодушные сами отмечают, где видели «людоловов», чем помогают избегать их при перемещении по городу.