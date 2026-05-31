30 мая, 21:06

Жители посёлка в Харьковской области подрались с сотрудниками ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Харьковской области четверо местных жителей стали фигурантами уголовного дела после конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили в нацполиции.

Служебный автомобиль ТЦК. Фото © Национальная полиция Украины

Инцидент произошёл 26 мая в посёлке Сахновщина. В населённый пункт прибыла группа оповещения одного из районных ТЦК. После её приезда между военнослужащими и местными жителями вспыхнул конфликт. Как утверждает полиция, во время ссоры мужчины угрожали сотрудникам ТЦК, а затем напали на них. Военнослужащие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, один из задержанных использовал металлическую телескопическую дубинку. Ею были повреждены служебный автомобиль и нанесены удары военнослужащим. Кроме того, во время конфликта применялся перцовый баллончик. Полиция задержала четырёх жителей посёлка. В отношении них открыто уголовное производство по статьям о хулиганстве и насилии в отношении должностного лица. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

А ранее в Одессе сотрудники ТЦК пустили в ход слезоточивый газ против горожанина, который решил вступиться за случайного прохожего. На видео, снятом очевидцем на телефон, видно, как группа людей в военной форме насильно заталкивает мужчину в микроавтобус. Автор ролика выразил возмущение действиями военных. Один из них подошел к нему и распылил газовый баллончик в лицо.

Тимур Хингеев
