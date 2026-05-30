29 мая, 21:47

На Украине полицейские начали искать уклонистов в автоцистернах

Обложка © Telegram / Политика Страны

На пропускном пункте «Паланка», расположенном на украинско-молдавской границе, сотрудники правоохранительных органов и военные приступили к тщательному досмотру автомобильных цистерн. Цель — выявить граждан, пытающихся избежать мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна».

Украинские полицейские ищут уклонистов в автоцистернах на границе с Молдавией. Видео © Telegram / Политика Страны

В опубликованной видеозаписи отчётливо видно, как двое мужчин — один из них в военной форме — вскрывают ёмкости и заглядывают внутрь, проверяя, нет ли там укрывшихся призывников.

Ранее Life.ru писал, что украинцы разработали интерактивную «карту спасения» для уклонения от патрулей ТЦК. Приложение, полностью на русском языке, позволяет пользователям в реальном времени предупреждать друг друга о приближении сотрудников военкоматов, которых для конспирации называют «петухами».

Виталий Приходько
