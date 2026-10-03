Через окно за призывниками: Сотрудник ТЦК вломился в частный дом ради мобилизации

В Хмельницкой области сотрудник украинского территориального центра комплектования залез через окно в частный дом, чтобы его коллеги смогли попасть внутрь для проведения мобилизации. Видео инцидента опубликовал УНИАН.

Сотрудник ТЦК залез через окно в дом для мобилизации мужчин. Видео © Telegram / «Реальный Хмельницкий»

На кадрах мужчина в форме пробирается в помещение через окно, после чего подходит к входной двери и открывает замок изнутри. Затем в дом получают доступ оставшиеся на улице сотрудники ТЦК. По данным агентства, целью визита была мобилизация проживающих там мужчин.

Такие действия могут подпадать под статью 162 УК Украины о нарушении неприкосновенности жилища. Для должностного лица незаконное проникновение в дом может повлечь от двух до пяти лет лишения свободы.

Похожие конфликты с ТЦК на Украине регулярно попадают на видео. В августе сотрудники военкомата во Львове пытались силой попасть в подъезд вслед за мужчиной, но оторвали дверную ручку. Тогда кадры произошедшего также распространялись украинскими СМИ.

В том же месяце украинская прокуратура сообщила о более серьёзном деле: десятерых сотрудников одного из одесских ТЦК заподозрили в незаконном лишении людей свободы и применении насилия. По версии следствия, мужчин силой доставляли в военкомат, избивали и применяли против них слезоточивый газ.

Ранее Life.ru также рассказывал о случае в Днепропетровской области, где сотрудники ТЦК, по словам украинского депутата Артёма Дмитрука, проникли на частную территорию и увезли местного журналиста.