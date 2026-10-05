На Волыни сотрудники ТЦК прикинулись покупателями и утащили продавца из магазина
Обложка © Телеграм / Нововолинськ інфо
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине забрали продавца прямо с рабочего места в Волынской области. Видео появилось в местных пабликах.
Видео © Телеграм / Нововолинськ інфо
Суды по кадрам, несколько мужчин в гражданской одежде зашли в магазин и притворились покупателями. Они попросили продавца дать им какой-то товар, а затем напали. После этого продавца силой вытащили из помещения. За происходящим наблюдал мужчина в военной форме.
Информации о том, что произошло с продавцом после того, как его увели, в публикации не приводится. Официального комментария Волынского ТЦК по этому эпизоду пока также нет.
Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Одесской области, где женщина не дала сотрудникам ТЦК забрать мужчину из мини-маркета. До этого в Одессе военкомы силой увели мужчину прямо из магазина.
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