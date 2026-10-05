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Опубликовано 5 октября, 12:15

На Волыни сотрудники ТЦК прикинулись покупателями и утащили продавца из магазина

Обложка © Телеграм / Нововолинськ інфо

Обложка © Телеграм / Нововолинськ інфо

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине забрали продавца прямо с рабочего места в Волынской области. Видео появилось в местных пабликах.

Видео © Телеграм / Нововолинськ інфо

Суды по кадрам, несколько мужчин в гражданской одежде зашли в магазин и притворились покупателями. Они попросили продавца дать им какой-то товар, а затем напали. После этого продавца силой вытащили из помещения. За происходящим наблюдал мужчина в военной форме.

Информации о том, что произошло с продавцом после того, как его увели, в публикации не приводится. Официального комментария Волынского ТЦК по этому эпизоду пока также нет.

Одессит спрятался от ТЦК в парковом туалете, а прохожие заставили военных уйти
Одессит спрятался от ТЦК в парковом туалете, а прохожие заставили военных уйти

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Одесской области, где женщина не дала сотрудникам ТЦК забрать мужчину из мини-маркета. До этого в Одессе военкомы силой увели мужчину прямо из магазина.

Больше новостей о мобилизации и ситуации на Украине — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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