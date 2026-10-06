«Шмара!»: Во Львове сотрудник ТЦК наехал на женщину за съёмку бусификации

Во Львове произошёл очередной конфликт во время мобилизационных мероприятий. На распространившемся в соцсетях видео мужчина, которого называют сотрудником территориального центра комплектования, оскорбляет женщину, снимавшую происходящее на телефон.

Во Львове сотрудник ТЦК оскорбил женщину, снимавшую могилизацию. Видео © Telegram / Реальный Львов

На кадрах видно, как несколько мужчин окружают гражданского и пытаются увести его. Женщина снимает происходящее и называет участников происходящего «дебилами». В ответ один из мужчин в форме обращается к ней с грубым оскорблением, назвав её «шмарой». После этого перепалка продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, как во Львове женщины пытались помешать сотрудникам ТЦК увезти молодого мужчину. На кадрах местные жительницы окружили представителей военкомата и требовали отпустить задержанного. Историк Марта Гавришко тогда заявила, что подобные сцены отражают всё более острый конфликт между гражданами и системой мобилизации.