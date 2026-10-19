Мобилизованный открыл стрельбу в военкомате Киева, ранены шесть человек
В Печерском военкомате Киева мобилизованный мужчина устроил стрельбу, в результате которой ранения получили шесть человек. Об инциденте, произошедшем около 19:00, сообщил украинский журналист Роман Бочкала.
В Киеве мужчина открыл стрельбу в ТЦК. Видео © Telegram / Bochkala_WAR
По его данным, огонь открыл гражданин, которого доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В полиции Киева позже уточнили, что среди пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов и трое военных. Им оказывается медицинская помощь.
Мужчину в участок доставили за нарушение законодательства о мобилизации. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее Life.ru сообщал о нападении на сотрудника ТЦК во Львовской области. Инцидент произошёл 11 октября в городе Шептицком во время мобилизационных мероприятий. Местный житель ударил представителя военкомата ножом в шею, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, а правоохранители приступили к поискам нападавшего.
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