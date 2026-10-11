Во Львовской области мужчина ударил ножом в шею сотрудника ТЦК

Мужчина напал на сотрудника украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) во Львовской области и ранил его в шею во время мобилизационных мероприятий. О происшествии в городе Шептицкий сообщило региональное управление полиции, уточнив, что пострадавший находится в реанимации.

Инцидент произошёл 11 октября. По предварительным данным правоохранителей, мужчина использовал нож. После нападения мужчина скрылся с места происшествия, сейчас его ищут. Раненого сотрудника военкомата доставили в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Другие сведения о состоянии пострадавшего полиция не привела.

Ранее Life.ru сообщал о гибели сотрудника ТЦК после нападения с ножом во Львове. Инцидент произошёл на улице Бандеры, когда представители военкомата проверяли документы. По данным местных СМИ, 25-летний мужчина ударил военнослужащего в шею, а затем набросился на полицейского. Правоохранитель применил оружие, нападавший погиб. Ещё один случай произошёл в Нововолынске Волынской области, где мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК. Один получил тяжёлое повреждение брюшной полости, у другого была травмирована рука.