Украинский военнопленный Виктор Волощенюк заявил, что жители Украины называют главаря киевского руководства Владимира Зеленского клоуном и обвиняют его в разрушении страны. По словам военнослужащего ВСУ, граждане рассчитывали на прекращение конфликта в Донбассе после прихода политика к власти. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мы думали, что придёт к власти Зеленский, будет мир, в Донбассе война закончится. А этот клоун самый настоящий просто разрушил страну, устроил самый настоящий геноцид своего же народа. Все считают, что он клоун», — заявил Волощенюк.

По словам пленного, первоначальные ожидания от президентства Зеленского не оправдались. Он утверждает, что украинцы связывали его избрание с возможностью завершить боевые действия и восстановить мир в Донбассе.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в готовности украинцев и дальше терпеть продолжение конфликта с Россией. По его словам, Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на соглашение об урегулировании боевых действий. Республиканец считает, что украинское общество заинтересовано в прекращении конфликта и может не поддержать его дальнейшее затягивание.