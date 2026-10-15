Российские военнослужащие освободили сослуживца, которого бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) захватили во время выполнения боевого задания. В ходе операции штурмовикам также удалось взять в плен одного украинского солдата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военнослужащего 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Руслана Пушмина.

По словам бойца, подразделение получило приказ занять дом в одном из населённых пунктов. Двое российских военнослужащих выдвинулись вперёд, однако столкнулись с противником. Одному удалось отступить, а второго украинские солдаты захватили в плен. После этого командование поручило группе освободить сослуживца.

«У нас была поставлена задача зайти, забрать дом на определённой точке. И там, соответственно, противник был, и у нас два парнишки пошли вперёд. Один парнишка успел убежать, а второй парнишка — нет, и они его захватили в плен. Ну и нам поставили задачу: как хотите, любыми силами надо своего бойца спасти», — рассказал Пушмин.

Штурмовая группа направилась к зданию, в котором находились украинские военнослужащие. Противник заметил приближение российских бойцов и открыл огонь. Во время перестрелки Пушмин получил пулевое ранение в ногу, однако продолжил участвовать в операции.

Военнослужащий решил обойти дом и применить гранату. Пока он отвлекал противника, остальные участники группы проникли внутрь здания. В результате им удалось освободить пленного товарища и захватить одного из удерживавших его украинских солдат.

Тем временем под Добропольем украинские военнослужащие, в том числе прошедшие подготовку за рубежом, добровольно сдаются российским подразделениям. Некоторые бойцы ВСУ предпочитают сложить оружие, когда понимают, что дальнейшее сопротивление не принесёт результата. Украинские солдаты нередко скрывают свой боевой опыт и представляются недавно прибывшими на передовую. Однако при проверке документов российские военные обнаруживают сведения о более длительном участии в боевых действиях. У отдельных пленных также находят сертификаты о прохождении военной подготовки в европейских странах.