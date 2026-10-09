Даже прошедшие зарубежную подготовку украинские военнослужащие под Добропольем предпочитают складывать оружие перед бойцами РФ, а не возвращаться к своим подразделениям. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой роты группировки войск «Центр» старший лейтенант Руслан Валеев.

«Когда уже видят, что сопротивление бесполезно, они предпочитают сдаваться в плен, нежели отступать, убегать. Всё равно у нас гуманнее с ними отношение. Как они рассказывают, что лучше сдаться нам, чем идти к своим», — рассказал Валеев.

Среди тех, кто прекращает участие в боях, встречаются представители как пехотных, так и десантно-штурмовых частей. При этом многие задержанные пытаются скрыть свой реальный опыт.

Сначала они уверяют, что оказались на передовой всего несколько дней назад, ничего не знают и ни в кого не стреляли. Однако проверка документов показывает, что украинцы находятся там гораздо дольше, а у некоторых обнаруживают сертификаты о прохождении военного обучения за границей, преимущественно в европейских странах.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчёркивал, что военнослужащим ВСУ, добровольно сложившим оружие, гарантированы жизнь и достойное обращение.

Ранее Life.ru сообщал о случаях добровольной сдачи украинских военных под Добропольем через QR-коды на российских листовках. По словам командира расчёта БПЛА, такие сообщения поступали неоднократно, причём противник также передавал сведения о расположении своих подразделений. Для связи использовали специальные коды, размещённые на агитационных материалах.