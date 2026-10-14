Сбежавший из плена боец ВС РФ мог расстрелять пятерых военных ВСУ под Харьковом

Пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области мог застрелить российский военный, сбежавший из украинского плена. Такую версию проверяют правоохранители, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники. Личность нападавшего пока не установлена, поэтому версия о российском военнослужащем остаётся неподтверждённой.

По данным издания, нападение произошло 13 октября около 16:00 в селе Кутузовка. Неизвестный в гражданской одежде был вооружён автоматом.

Сначала мужчина застрелил одного военнослужащего возле дома, где находились остальные бойцы, после чего вошёл внутрь и продолжил стрельбу. В результате погибли пять человек.

По информации источников «Суспільного», стрельба продолжалась около двух часов. После этого нападавшему удалось скрыться, его разыскивают.

Один из сценариев, который сейчас рассматривают следователи, — причастность российского военнослужащего, ранее оказавшегося в украинском плену и сумевшего бежать.

Ранее другое вооружённое ЧП произошло в Кропивницком. Там мужчина с автоматом и гранатами устроил стрельбу и несколько взрывов, после чего полиция несколько часов проводила спецоперацию. Позже подозреваемого задержали, пострадавших не было.