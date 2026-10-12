В Кропивницком мужчина с гранатами и автоматом устроил взрывы и стрельбу
В Кропивницком сообщили о стрельбе и взрывах, на место прибыла полиция
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В украинском Кропивницком мужчина, вооружённый автоматом и гранатами, предположительно, устроил стрельбу и серию взрывов. Об этом пишет издание «Страна».
По данным местных пабликов, прозвучало не менее шести взрывов. На момент публикации сообщения стрельба и взрывы продолжались около получаса. На место прибыла полиция, сейчас улица перекрыта.
Сведений о пострадавших и задержании мужчины пока нет.
Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.
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