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Опубликовано 12 октября, 18:29

В Кропивницком мужчина с гранатами и автоматом устроил взрывы и стрельбу

В Кропивницком сообщили о стрельбе и взрывах, на место прибыла полиция

Обложка © Доступ. Медіа: Новини Кропивницького та Кіровоградщини

Обложка © Доступ. Медіа: Новини Кропивницького та Кіровоградщини

В украинском Кропивницком мужчина, вооружённый автоматом и гранатами, предположительно, устроил стрельбу и серию взрывов. Об этом пишет издание «Страна».

По данным местных пабликов, прозвучало не менее шести взрывов. На момент публикации сообщения стрельба и взрывы продолжались около получаса. На место прибыла полиция, сейчас улица перекрыта.

Сведений о пострадавших и задержании мужчины пока нет.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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