В Кропивницком мужчина с гранатами и автоматом устроил взрывы и стрельбу

В украинском Кропивницком мужчина, вооружённый автоматом и гранатами, предположительно, устроил стрельбу и серию взрывов. Об этом пишет издание «Страна».

По данным местных пабликов, прозвучало не менее шести взрывов. На момент публикации сообщения стрельба и взрывы продолжались около получаса. На место прибыла полиция, сейчас улица перекрыта.

Сведений о пострадавших и задержании мужчины пока нет.

Ранее в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.