В Киеве мужчина с пистолетом открыл огонь с балкона восьмого этажа

В Киеве полиция задержала мужчину, который трижды выстрелил вверх со стартового пистолета с балкона многоэтажки. Инцидент произошёл в Днепровском районе украинской столицы.

О стрельбе правоохранителям сообщили прохожие. Полицейские установили квартиру, откуда раздавались выстрелы, и задержали находившегося там мужчину. Как выяснили правоохранители, киевлянин стрелял с балкона восьмого этажа. Проверка на алкоголь показала 1,53 промилле.

«Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции Киева.

Стартовый пистолет изъяли. Мужчине объявили о подозрении по части 1 статьи 296 УК Украины — хулиганство. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о другом пьяном киевлянине, который угнал резервный трамвай и поехал по маршруту. Алкотестер тогда показал 1,41 промилле. После задержания мужчина объяснил свой поступок любовью к трамваям, а полиция начала устанавливать все обстоятельства произошедшего.