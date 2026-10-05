В Киеве мужчина с пистолетом открыл огонь с балкона восьмого этажа
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В Киеве полиция задержала мужчину, который трижды выстрелил вверх со стартового пистолета с балкона многоэтажки. Инцидент произошёл в Днепровском районе украинской столицы.
О стрельбе правоохранителям сообщили прохожие. Полицейские установили квартиру, откуда раздавались выстрелы, и задержали находившегося там мужчину. Как выяснили правоохранители, киевлянин стрелял с балкона восьмого этажа. Проверка на алкоголь показала 1,53 промилле.
«Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции Киева.
Стартовый пистолет изъяли. Мужчине объявили о подозрении по части 1 статьи 296 УК Украины — хулиганство. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы.
Ранее Life.ru рассказывал о другом пьяном киевлянине, который угнал резервный трамвай и поехал по маршруту. Алкотестер тогда показал 1,41 промилле. После задержания мужчина объяснил свой поступок любовью к трамваям, а полиция начала устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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