«Люблю трамваи»: На Украине пьяный слесарь угнал вагон и поехал по маршруту

В Киеве 20-летний работник депо угнал резервный трамвай и отправился на нём по маршруту. После задержания мужчина заявил полиции, что просто очень любит этот вид транспорта.

В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай и поехал по маршруту. Видео © Национальная полиция Украины

По данным правоохранителей, сотрудник запустил резервный вагон и поехал в сторону станции метро «Бориспольская». Перед этим он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Алкотестер показал у мужчины 1,41 промилле алкоголя. После задержания он объяснил свой поступок любовью к трамваям.

В отношении молодого человека могут возбудить уголовное дело. За угон транспортного средства ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Проблемы с безопасностью пассажиров на украинской железной дороге уже становились поводом для резонансных сообщений. Ранее Life.ru рассказывал об инциденте на станции Фастов, где проводник поезда Хмельницкий — Киев ударил 15-летнего пассажира, после чего подросток оказался за пределами вагона.