В Дагестане кошка-угонщица впечатала авто в стену

В Дагестане кошка хотела угнать авто — по крайней мере, так авторы публикации подписали забавный ролик. Кадры появились в Telegram-канале «Блог Дагестана».

На видео оставленный без водителя автомобиль начинает катиться, а пушистая «автоледи» оказывается за рулём. Машина направляется прямиком к бетонному ограждению. Удалось ли кошке припарковаться без повреждений, не уточняется. Информации о пострадавших авторы публикации также не приводят.

Ранее кот устроил небольшое ДТП в Краснодаре. Животное заметалось на пешеходном переходе, из-за чего мотоциклист врезался в остановившийся автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.