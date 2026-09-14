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Опубликовано 14 сентября, 12:50

В Дагестане кошка-угонщица впечатала авто в стену

В Дагестане кошка хотела угнать авто — по крайней мере, так авторы публикации подписали забавный ролик. Кадры появились в Telegram-канале «Блог Дагестана».

Видео © Telegram/«Блог Дагестана»

На видео оставленный без водителя автомобиль начинает катиться, а пушистая «автоледи» оказывается за рулём. Машина направляется прямиком к бетонному ограждению. Удалось ли кошке припарковаться без повреждений, не уточняется. Информации о пострадавших авторы публикации также не приводят.

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Ранее кот устроил небольшое ДТП в Краснодаре. Животное заметалось на пешеходном переходе, из-за чего мотоциклист врезался в остановившийся автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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