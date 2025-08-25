Спас дважды: Сотрудник МЧС приютил котёнка, которого вытащил из-под капота машины
360.ru: В Москве сотрудники МЧС спасли котят, застрявших под капотом автомобиля
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Чудесная история двойного спасения произошла на Рублёвском шоссе в Москве. Два котёнка непонятным образом залезли под капот автомобиля марки Kia и застряли там. Вызволять непрошеных гостей пришлось спасателям, которых вызвала хозяйка машины. Самостоятельно достать малышей она не смогла.
В Москве спасли котят. Видео © 360.ru
В итоге сотрудники МЧС благополучно достали котят из-под капота. Одного из них спасатель решил забрать себе, второй временно остался у хозяйки авто. Девушка собирается отдать пушистика в добрые руки.
«Да, котят спасли. Одного котёнка забрал пожарный, один сейчас у меня», — отметила владелица авто в беседе с 360.ru.
