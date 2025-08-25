Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 07:47

Спас дважды: Сотрудник МЧС приютил котёнка, которого вытащил из-под капота машины

360.ru: В Москве сотрудники МЧС спасли котят, застрявших под капотом автомобиля

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Чудесная история двойного спасения произошла на Рублёвском шоссе в Москве. Два котёнка непонятным образом залезли под капот автомобиля марки Kia и застряли там. Вызволять непрошеных гостей пришлось спасателям, которых вызвала хозяйка машины. Самостоятельно достать малышей она не смогла.

В Москве спасли котят. Видео © 360.ru

В итоге сотрудники МЧС благополучно достали котят из-под капота. Одного из них спасатель решил забрать себе, второй временно остался у хозяйки авто. Девушка собирается отдать пушистика в добрые руки.

«Да, котят спасли. Одного котёнка забрал пожарный, один сейчас у меня», — отметила владелица авто в беседе с 360.ru.

Бездомный котёнок с Мальдив поменял пальмы на Москву
Бездомный котёнок с Мальдив поменял пальмы на Москву

Ранее в Москве кошка-«кукушка» родила под капотом авто и сбежала. Life.ru опубликовал фото котёнка-сироты. А до этого в столице волонтёры спасли истощённого рыжего кота по кличке Джек, оказавшегося в руках жестокой хозяйки.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar