В Москве кошка-«кукушка» родила под капотом авто и сбежала. Life.ru публикует фото котёнка-сироты

Владелица автомобиля Kia обнаружила под капотом своей машины на улице Красного Маяка в Москве несколько новорождённых котят. Мать-кошка испугалась людей и убежала, оставив малышей. Об этом стало известно Life.ru.

В Чертаново нашли новорождённого котёнка под капотом машины. Видео © Life.ru

В Чертаново нашли новорождённого котёнка под капотом машины. Фото © Life.ru

Крошечных котят обнаружили утром, когда открыли капот Kia. Самостоятельно достать их владелица машины не смогла и обратилась за помощью к экстренным службам. Кошка, испугавшись людей, покинула место, а один из котят остался сиротой. Семья, обнаружившая малыша, планирует приютить его, но нуждается в поддержке зооволонтёров, чтобы обеспечить новорождённому должный уход.