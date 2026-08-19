Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 15:05

Пьяный проводник выбросил 15-летнего пассажира из поезда на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Укрзализныця» уволила двух проводников поезда Хмельницкий — Киев после инцидента с 15-летним пассажиром на станции Фастов. Информацию о случившемся передали правоохранительным органам.

О происшествии первоначально рассказали очевидцы в соцсетях. Всё произошло в первом вагоне поезда №858К во время остановки в Фастове: проводник ударил подростка, после чего тот вылетел из вагона и упал на землю.

Танку дуло прочищать: Баскетболиста сборной Украины прямо с поезда забрали в военкомат
Танку дуло прочищать: Баскетболиста сборной Украины прямо с поезда забрали в военкомат

Девушка, которая ехала в том же составе и предала историю огласке, заявила, что проводник был пьян. По её версии, после произошедшего мальчика некоторое время не пускали обратно в вагон, хотя у него был билет, а внутри его ждала мать. Причина конфликта пока неизвестна.

После того как история получила огласку, железнодорожная компания сообщила об увольнении обоих проводников этого поезда.

Сбежавший с Украины депутат раскрыл схему наживы чиновников на шторах для поездов
Сбежавший с Украины депутат раскрыл схему наживы чиновников на шторах для поездов

Больше новостей о резонансных происшествиях и расследованиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar