Пьяный проводник выбросил 15-летнего пассажира из поезда на Украине

«Укрзализныця» уволила двух проводников поезда Хмельницкий — Киев после инцидента с 15-летним пассажиром на станции Фастов. Информацию о случившемся передали правоохранительным органам.

О происшествии первоначально рассказали очевидцы в соцсетях. Всё произошло в первом вагоне поезда №858К во время остановки в Фастове: проводник ударил подростка, после чего тот вылетел из вагона и упал на землю.

Девушка, которая ехала в том же составе и предала историю огласке, заявила, что проводник был пьян. По её версии, после произошедшего мальчика некоторое время не пускали обратно в вагон, хотя у него был билет, а внутри его ждала мать. Причина конфликта пока неизвестна.

После того как история получила огласку, железнодорожная компания сообщила об увольнении обоих проводников этого поезда.