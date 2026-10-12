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Опубликовано 12 октября, 22:34

Полиция задержала мужчину с автоматом и гранатами в Кропивницком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В центре украинского Кропивницкого несколько часов продолжалась спецоперация по задержанию мужчины с автоматом и гранатами. Часть района оцепили, после чего злоумышленника всё же удалось задержать. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Оцепление в Кропивницком. Видео © Telegram / Страна

По данным Нацполиции, сейчас мужчина задержан. По итогу инцидента никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что вооружённый автоматом и гранатами мужчина, предположительно, открыл стрельбу и устроил несколько взрывов в Кропивницком. Информации о пострадавших и задержании подозреваемого пока нет.

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Лия Мурадьян
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