Открыл огонь из автомата и скрылся: На Украине ищут убийцу пятерых военных

Пятеро украинских военнослужащих погибли при стрельбе в Харьковской области. Нападавшего ищут правоохранители, его личность и мотив пока устанавливаются, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полицию.

«13 октября на Харьковщине неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих», — приводит издание данные полиции.

После нападения стрелок скрылся. Сведения о преступлении внесены в реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве двух и более человек. Полиция пытается установить личность и местонахождение подозреваемого.

Украинские СМИ также сообщают, что нападение произошло днём 13 октября. По предварительной информации, неизвестный был вооружён автоматом и после стрельбы покинул место происшествия. Обстоятельства убийства выясняются.