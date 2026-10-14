Открыл огонь из автомата и скрылся: На Украине ищут убийцу пятерых военных
В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых украинских военных
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Пятеро украинских военнослужащих погибли при стрельбе в Харьковской области. Нападавшего ищут правоохранители, его личность и мотив пока устанавливаются, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полицию.
«13 октября на Харьковщине неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих», — приводит издание данные полиции.
После нападения стрелок скрылся. Сведения о преступлении внесены в реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве двух и более человек. Полиция пытается установить личность и местонахождение подозреваемого.
Украинские СМИ также сообщают, что нападение произошло днём 13 октября. По предварительной информации, неизвестный был вооружён автоматом и после стрельбы покинул место происшествия. Обстоятельства убийства выясняются.
Ранее на Украине произошло несколько похожих нападений на военных и силовиков. 12 октября в Кировограде (Кропивницком) мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь из автомата, после чего его несколько часов искали в рамках спецоперации. В июле в Днепропетровской области мужчина, самовольно оставивший воинскую часть, обстрелял сотрудников спецподразделения КОРД и ранил двоих, а затем покончил с собой. А в августе во Львове 25-летний мужчина во время проверки документов смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК. Ещё одно нападение произошло в Нововолынске Волынской области, где мужчина с ножом ранил двух сотрудников ТЦК: один получил тяжёлое ранение живота, второй — травму руки.
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