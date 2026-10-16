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Опубликовано 16 октября, 14:35

Нефтяники помогают оплачивать ПВО: Новак рассказал, как российские компании защищают заводы от дронов

Новак: Нефтяные компании участвуют в финансировании ПВО для защиты НПЗ

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Российские нефтяные компании участвуют в финансировании средств противовоздушной обороны для защиты нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. Параллельно предприятия самостоятельно устанавливают инженерные сооружения, призванные снизить последствия возможных ударов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам зампреда правительства, защита НПЗ строится по двум направлениям. Первое предполагает усиление систем ПВО при взаимодействии Минобороны с нефтяными компаниями, которые в том числе помогают финансировать закупку необходимого оборудования.

«Это первое — это активная защита. А вторая — это компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту, различные конструкции, которые обеспечивают защиту», — пояснил Новак.

Таким образом, нефтяные предприятия не только участвуют в обеспечении воздушной обороны, но и за собственный счёт укрепляют производственные объекты. При этом конкретные суммы вложений и объёмы финансирования вице-премьер не назвал.

Вопрос защиты НПЗ остаётся актуальным на фоне продолжающихся атак беспилотников. Ранее Новак сообщал об ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям в Саратовской и Рязанской областях 14 октября. По его словам, благодаря уже принятым мерам ущерб от подобных атак в последнее время удалось заметно сократить.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Правительство России обсудило меры поддержки бизнеса, вкладывающего деньги в защиту предприятий от БПЛА. На заседании специальной подкомиссии 17 сентября рассматривались варианты помощи компаниям, которые уже понесли расходы на обеспечение безопасности или столкнулись с ущербом после атак беспилотников. В обсуждении участвовали Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Григоренко.

Больше новостей о нефтяной отрасли, промышленности и энергетической безопасности — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Никита Никонов
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