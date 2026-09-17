Кабмин обсудил господдержку бизнеса за инвестиции в защиту от БПЛА

Правительство России обсудило господдержку предприятий, которые вкладывают средства в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб в результате атак беспилотников. Вопрос рассмотрела подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

Заседание провели первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В обсуждении также участвовали представители федеральных и региональных органов власти.

Речь идёт как о компаниях, уже потратившихся на защиту объектов от воздушных угроз, так и о бизнесе, которому был нанесён ущерб при атаках БПЛА.

Подкомиссию создали в августе 2026 года в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Среди её задач — анализ безопасности объектов критической инфраструктуры и выработка мер для их бесперебойной работы.

Ранее Life.ru писал, что российские компании начали вкладывать собственные средства в защиту предприятий от атак беспилотников. Об этом 3 сентября на Восточном экономическом форуме говорил Владимир Путин. По его словам, бизнес уже подключился к этой работе и направляет деньги на повышение безопасности своих объектов.