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Регион
Опубликовано 30 октября, 12:12

«Страна.ua»: ВСУ вновь начали атаковать российские НПЗ после двух недель паузы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после двухнедельного перерыва. Целью стала Самарская область, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.

По данным американских СМИ, Киев приостановил атаки на российские НПЗ под давлением администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон добивался прекращения ударов по нефтяной инфраструктуре на фоне роста цен на топливо. Соответствующие указания украинские подразделения получили ещё в середине октября.

Пауза совпала с ограничениями работы спутниковой связи Starlink для украинских военных. Полноценный доступ к сервису восстановили 24 октября. При этом американские чиновники отрицают, что возобновление работы Starlink было поставлено в зависимость от прекращения атак на НПЗ.

Федорищев сообщил об отражении атаки ВСУ на Самарскую область
Федорищев сообщил об отражении атаки ВСУ на Самарскую область

Напомним, сегодня Самарская область подверглась рекордной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, целью налёта стали гражданские объекты региона. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки дронов. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

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Юрий Лысенко
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