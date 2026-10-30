«Страна.ua»: ВСУ вновь начали атаковать российские НПЗ после двух недель паузы

Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после двухнедельного перерыва. Целью стала Самарская область, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.

По данным американских СМИ, Киев приостановил атаки на российские НПЗ под давлением администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон добивался прекращения ударов по нефтяной инфраструктуре на фоне роста цен на топливо. Соответствующие указания украинские подразделения получили ещё в середине октября.

Пауза совпала с ограничениями работы спутниковой связи Starlink для украинских военных. Полноценный доступ к сервису восстановили 24 октября. При этом американские чиновники отрицают, что возобновление работы Starlink было поставлено в зависимость от прекращения атак на НПЗ.