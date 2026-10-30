Федорищев сообщил об отражении атаки ВСУ на Самарскую область
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Самарская область вновь оказалась под ударом украинских беспилотников. Для отражения воздушной атаки задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Губернатор региона Вячеслав Федорищев выступил с экстренным обращением к жителям, призвав их не паниковать и укрыться в безопасных местах.
По словам главы региона, российские военнослужащие продолжают отражать атаку ВСУ на территорию области. В операции участвуют расчёты ПВО и мобильные огневые группы, которые обеспечивают защиту от воздушных угроз.
«Уважаемые жители Самарской области! Идёт отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы», — сообщил Федорищев.
Губернатор отдельно обратился к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности. Пока сохраняется угроза атаки, жителям рекомендуется не покидать безопасные места и сохранять спокойствие.
«Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасном месте», — подчеркнул глава Самарской области.
Информацию о количестве беспилотников, результатах их перехвата и возможных последствиях на земле Федорищев в своём обращении не уточнил. Сведения о пострадавших и разрушениях также не приводятся.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Пензой, причём, по предварительной информации губернатора Олега Мельниченко, обошлось без пострадавших и разрушений. После происшествия глава региона предупредил жителей об опасности обломков дрона и попросил ни в коем случае не приближаться к ним. При обнаружении подозрительных фрагментов или беспилотников в небе необходимо сразу звонить по номеру 112 и ориентироваться только на официальные сообщения.