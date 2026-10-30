Федорищев сообщил об отражении атаки ВСУ на Самарскую область

Самарская область вновь оказалась под ударом украинских беспилотников. Для отражения воздушной атаки задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Губернатор региона Вячеслав Федорищев выступил с экстренным обращением к жителям, призвав их не паниковать и укрыться в безопасных местах.

По словам главы региона, российские военнослужащие продолжают отражать атаку ВСУ на территорию области. В операции участвуют расчёты ПВО и мобильные огневые группы, которые обеспечивают защиту от воздушных угроз.

«Уважаемые жители Самарской области! Идёт отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы», — сообщил Федорищев.

Губернатор отдельно обратился к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности. Пока сохраняется угроза атаки, жителям рекомендуется не покидать безопасные места и сохранять спокойствие.

«Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасном месте», — подчеркнул глава Самарской области.

Информацию о количестве беспилотников, результатах их перехвата и возможных последствиях на земле Федорищев в своём обращении не уточнил. Сведения о пострадавших и разрушениях также не приводятся.