Число сбитых с начала суток 30 октября на подлёте к Москве БПЛА достигло 87
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с начала суток 30 октября, достигло 87. Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё 25 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».
«ПВО Минобороны сбили 25 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшую ночь над Тульской областью силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.