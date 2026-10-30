Число сбитых с начала суток 30 октября на подлёте к Москве БПЛА достигло 87

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с начала суток 30 октября, достигло 87. Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё 25 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».