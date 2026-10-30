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Опубликовано 30 октября, 07:28

Число сбитых с начала суток 30 октября на подлёте к Москве БПЛА достигло 87

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с начала суток 30 октября, достигло 87. Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё 25 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

«ПВО Минобороны сбили 25 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

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Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшую ночь над Тульской областью силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

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Александр Блинов
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