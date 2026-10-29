Песков назвал аргументом за СВО одну из крупнейших атак ВСУ на Москву

Массированная атака украинских беспилотников на Москву во время саммита Россия — Африка вновь подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив эффективность отечественных средств противовоздушной обороны.

В комментарии ИС «Вести» представитель Кремля обратил внимание, что украинские беспилотники атаковали российскую столицу в дни проведения международного мероприятия с участием африканских делегаций. По его словам, подобные угрозы сохраняются, несмотря на успешную работу систем ПВО.

«Слава богу, эффективно работает наша система ПВО. Но [атака] лишний раз подчёркивает, что всё продолжается, СВО должна продолжаться, чтобы мы были застрахованы от таких угроз», — заявил Песков.

Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября. В мероприятии принимают участие представители десятков африканских государств, а в повестку включены вопросы международного сотрудничества, экономики и безопасности.