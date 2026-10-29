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Регион
Опубликовано 29 октября, 11:51

Песков назвал аргументом за СВО одну из крупнейших атак ВСУ на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массированная атака украинских беспилотников на Москву во время саммита Россия — Африка вновь подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив эффективность отечественных средств противовоздушной обороны.

В комментарии ИС «Вести» представитель Кремля обратил внимание, что украинские беспилотники атаковали российскую столицу в дни проведения международного мероприятия с участием африканских делегаций. По его словам, подобные угрозы сохраняются, несмотря на успешную работу систем ПВО.

«Слава богу, эффективно работает наша система ПВО. Но [атака] лишний раз подчёркивает, что всё продолжается, СВО должна продолжаться, чтобы мы были застрахованы от таких угроз», — заявил Песков.

Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября. В мероприятии принимают участие представители десятков африканских государств, а в повестку включены вопросы международного сотрудничества, экономики и безопасности.

613 угроз с неба: Москва пережила одну из крупнейших атак ВСУ за 2026 год
613 угроз с неба: Москва пережила одну из крупнейших атак ВСУ за 2026 год

Утром 29 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера предыдущего дня в направлении Московского региона летели 613 беспилотников. По его данным, большую часть воздушных целей уничтожили на дальних подступах, ещё 231 аппарат перехватили непосредственно на подлёте к столице. Атака стала одной из крупнейших не только за месяц, но и за год.

Все новости о ходе специальной военной операции и ситуации с безопасностью российских регионов — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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