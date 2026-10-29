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Регион
Опубликовано 29 октября, 07:15

613 беспилотников за одну ночь: Собянин раскрыл масштаб атаки на Московский регион

Собянин: С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В сторону Московского региона с вечера 28 октября до утра 29 октября летели 613 беспилотников. Большинство воздушных целей российские военные нейтрализовали на дальних рубежах, ещё 231 БПЛА уничтожили на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

«В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлёте к Москве», — написал градоначальник.

О каких-либо последствиях на земле на данный момент неизвестно. Власти официально не сообщали и о пострадавших.

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Ранее Life.ru сообщал, что к шести утра 29 октября число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве с начала суток, достигло 119. Очередное сообщение Сергея Собянина тогда касалось 30 перехваченных воздушных целей.

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Александр Блинов
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