613 беспилотников за одну ночь: Собянин раскрыл масштаб атаки на Московский регион

В сторону Московского региона с вечера 28 октября до утра 29 октября летели 613 беспилотников. Большинство воздушных целей российские военные нейтрализовали на дальних рубежах, ещё 231 БПЛА уничтожили на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

«В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлёте к Москве», — написал градоначальник.

О каких-либо последствиях на земле на данный момент неизвестно. Власти официально не сообщали и о пострадавших.