Новости СВО 29 октября: ВС РФ освободили Бариловку и Алисовку, ВСУ бегут из Великой Рыбицы, Европу не позвали на переговоры в Абу-Даби Оглавление Сумская область: Бариловка под контролем России Харьковская область: ВС РФ взяли Алисовку ДНР: бои у Доброполья Карта СВО на 29 октября 2026 года Переговоры без Европы: Москва и Киев обсудят гарантии безопасности Армия России продвигается к Харькову, группировка «Север» заняла село в Сумской области, в ДНР наступление у Красного Лима и Доброполья, Ушаков дал совет, как Европе попасть в Абу-Дуби — дайджест за 29 октября. Армия России занимает новые позиции в Красном Лимане и под Сумами. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область: Бариловка под контролем России

44-й мотострелковый полк 44-го армейского корпуса ВС РФ освободил в Сумской области село Бариловка. Российскими военными в боях за населённый пункт разбиты подразделения 116-й бригады Территориальной обороны.

— Освобождение Бариловки позволило перерезать сообщение между Сумами и крупным опорным пунктов ВСУ в сёлах Груновка и Великая Рыбица. Давление на последний населенник оказывается и с других сторон - от Могрицы с северо-запада, от Запселья с северо-востока и от Малой Рыбицы с юга, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Не прекращаются бои у сёл Коренёк и Турья. Взятие их позволит расширить буферную зону на границе с Белгородской, Брянской и Курской областями.

За сутки украинские войска потеряли в Сумской области свыше 140 человек. Армия России лишила противника американской бронемашины HMMWV, автомобилей, БПЛА и НРТК.

Харьковская область: ВС РФ взяли Алисовку

В Харьковской области группировка «Север» заняла Алисовку. 1431-й мотострелковый полк ВС РФ ликвидировал личный состав 58-й бригады ВСУ, который пытался остановить наступление российских войск.

— «Северяне» продолжают продвижение к Харькову по трассе Е105. Кроме того, взятие Алисовки открывает возможности для создания угрозы Липцам с запада, — заявили в «Севере».

Армия России также наступает у Приколотного и уничтожает 50-ю бригаду ВСУ в районе Великого Бурлука. Изначально это подразделение должно было помочь войскам, попавшим в «Волчанский котёл», но так и не успело вступить в бой.

ДНР: бои у Доброполья

Операторы БПЛА «Южной» группировки уничтожают ВСУ у Краматорска. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ разевают наступление у Красного Лимана. Войскам удалось остановить продвижение ВСУ и Нацгвардии Украины и начать отвоёвывать позиции.

— На Краснолиманском направлении продолжаются сражения в Красном Лимане, войска РФ ведут наступательные действия в центральной и южной частях города. Есть продвижение в Диброве. Не стихают бои на рубеже Ямполь – Озёрное, — говорится в публикации «WarGonzo».

Кроме этого, Армия России активно действует у Доброполья. В самом городе продолжаются небольшие бои.

— Сообщается о продвижении ВС РФ северо-западнее Сергеевки для изоляции снабжения украинского гарнизона. На севере Доброполья продолжаются локальные бои, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Карта СВО на 29 октября 2026 года

ВС РФ освободили Алисовку и продвигаются к Харькову. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Переговоры без Европы: Москва и Киев обсудят гарантии безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на будущих переговорах в Абу-Даби представителей Европы не будет. Планируется, что на встрече будут присутствовать только дипломаты из Москвы, Киева и Вашингтона.

— Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается, — заявил Ушаков.

По данным Financial Times, американцы отказались от давления на Киев по вопросу отказа от территорий, которые заняли российские войска. Предположительно, на переговорах в ОАЭ стороны обсудят гарантии безопасности для России и Украины.

Авторы Даниил Черных