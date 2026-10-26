Их сделала Россия — они выбрали Украину: самые неблагодарные звёзды страны 404 Оглавление Сменила «Орла и решку» на неонациста в женихах: Леся Никитюк Сделала себе имя в «Кухне», но душой была в Киеве: Екатерина Кузнецова Звезда мелодрам, который никогда не любил Россию: Михаил Пшеничный Смешил Россию, а теперь стыдится: Игорь Ласточкин Вырос в России, но всегда считал себя украинцем: Алексей Зубков Сначала — российские гонорары, потом — «щирий» патриотизм и донаты ВСУ. Истории украинских звёзд, подло отвернувшихся от своей кормилицы. Прославились в России и плюнули в неё: как живут удравшие украинские звёзды, получившие славу у нас. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lesia_nikituk, katykino, mishapshenichnyi, lastochkin_igor

Родная Украина не дала им ни известных ролей, ни достойного заработка, ни всеобщей славы. Зато их приютила Россия — где десятки (если не сотни) выходцев из Киева, Днепропетровска, Житомира, Волыни и иже с ними построили карьеры. Казалось бы, этот звёздный десант должен быть благодарен нашему зрителю, нашим продюсерам, нашим возможностям и масштабам.

Да только вот когда случился 2022 год, многие из них вдруг возомнили себя патриотами и самыми украинскими украинцами, которым, оказывается, бело-сине-красная страна-то всегда была противна и чужда. Бедолаги сквозь силу и совесть брали многомиллионные гонорары, улыбались в камеры и признавались в любви публике, а в душе их были только ненависть и жадность до наживы. Вспомним лишь некоторых.

Сменила «Орла и решку» на неонациста в женихах: Леся Никитюк

С уроженки Хмельницкого начинаем неспроста — 19 октября ей стукнуло 39 лет. До выстрела карьеры Леся была лишь одной из многих: то комиковала в скетчах, то косила под светскую львицу. Всё изменилось в 2012 году, когда она стала ведущей популярного в России тревел-шоу «Орёл и решка». Именно этот амплуа неунывающей балагурщицы, готовой хохотать над собой и миром, принёс ей заветную славу в нашей стране. К слову, то же самое можно сказать и про мариупольца Андрея Беднякова, и про луганца Антона Птушкина.

Леся Никитюк громко отвернулась от России, давшей ей славу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lesia_nikituk

После начала СВО Никитюк смекнула: внезапный патриотизм — то, что нужно для взятия нового карьерного пика. И тут же принялась за дело: демонстративно перепрыгнула на мову, начала донатить ВСУ и оскорблять россиян, а потом и вовсе помолвилась с военным. Да не абы кем: Дмитрий Бабчук — идейный неонацист, который не выпускает оружия из рук с 2016 года (тогда впервые отправился в зону АТО). В близких к фронтовикам Telegram-каналах его даже обвиняли в расправе над пленной ополченкой, но за достоверность слуха не ручаемся. Как бы то ни было, в новый имидж Леси вписался как влитой.





— Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, которые молчат… Знаете, когда некоторые выбирают орла, некоторые выбирают решку, а некоторые не могут определиться. Так вот, я хочу обратиться к тем, кто не может определиться — на ребре долго не простоишь, — высказалась она в адрес коллег, которые не захотели рвать связи с Россией.

Сделала себе имя в «Кухне», но душой была в Киеве: Екатерина Кузнецова

Миловидная официантка из кинокомедии родилась в Киеве в семье спортсменов, но карьеру сделала именно в России. На родине Кузнецовой доставались максимум роли третьего гриба в пятом ряду, а у нас — чуть ли не главные в рейтинговых сериалах. Достаточно вспомнить Сашу Бубнову из «Кухни», детектива из «Напарниц» или капитана полиции Анну Остроумову из «Вампиров средней полосы».

Роль, сделавшая Кузнецову известной. Фото © «Кухня», режиссёры Дмитрий Дьяченко и др., сценаристы Василий Куценко и др. / Kinopoisk

После начала СВО Кузнецова уехала в Польшу, а потом и на Украину, где занялась организацией помощи для ВСУ. Владимир Зеленский и его жена Елена вдруг оказались великими кумирами артистки. И пусть первый губит свой народ в интересах Запада, а вторая делает на этом гигантские деньги, — Кате такое не интересно.

— Он — прекрасный человек, а нынешние события делают для меня ещё более возвышенным человеком, который находится со своей страной, которому тяжело, как и всей Украине сейчас. Я испытываю нежные и трогательные чувства к его супруге Елене Зеленской, она мне очень нравится. Я испытываю гордость, — писала она про правящую чету.

Правда, тут есть парадокс. Нелегитимного лидера она любит, а вот его ручных военкомов — почему-то нет. Недавно артистка записала ролик, где пожаловалась на беспредел ТЦК. Дело в том, что один её знакомый встречу с людьми в форме попросту не пережил. А попытки родственников парня добиться расследования закончились угрозами. Кузнецова негодовала, как же такое возможно? Пожалуй, тут комментировать — лишь портить.

Гневные тирады Кузнецовой. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katykino

Звезда мелодрам, который никогда не любил Россию: Михаил Пшеничный

В Россию коренной киевлянин приехал после приглашения на съёмки в популярном сериале «Возвращение Мухтара». Именно здесь и пробил его звёздный час. Пшеничный получил главные роли в мелодрамах «Ефросинья», «Ящик Пандоры», «Дом с лилиями», а настоящий успех пришёл к нему в 2017 году после выхода «Серебряного бора» и «Берёзок». В его фильмографии — более 65 ролей, включая «Параджанова», «Челночницы» и «Я знаю твои секреты».

Одно из последних появлений Пшеничного на российском ТВ. Фото © «Не твоё дело», режиссёр Евгений Баранов, сценарист Нина Вадченко / Kinopoisk

В 2022 году он продал московскую квартиру, уехал в Варшаву и (как тогда было модно) заделался волонтёром. А позже в интервью и вовсе заявил: «Я никогда не любил Россию». Что ж, хотя бы честно. Но дальше — ещё откровеннее:

— Я не собираюсь молчать о том,что мою страну грабят и уничтожают. И все кто хоть как то к этому причастен, вы не люди, вы твари. А те, кто на это смотрит, и убеждает себя, что это все во благо, ещё большая сволочь. Меня нет и не будет в стране, которая приказывает покорять соседей, — писал он.

Пшеничный в образе волонтёра-патриота. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mishapshenichnyi

Возникает логичный вопрос: если не любил и всё понимал, зачем столько лет снимался в российских сериалах и получал здесь гонорары, которых на родине не видел? Видимо, «нелюбовь» была строго избирательной — до тех пор, пока платили.

Смешил Россию, а теперь стыдится: Игорь Ласточкин

Некогда капитан «Сборной Днепропетровска» впервые попал на большой экран благодаря российской «вышке» КВН — эта игра стала для него той самой путёвкой в жизнь. А уже оттуда Ласточкин перекочевал в трендовое шоу «Однажды в России». Причём работал он у нас и после Майдана, и после начала АТО. Но артиста всё устраивало.

Игорь Ласточкин в эфире российского ТВ. Обложка © Rutube / Однажды в России

После февраля 2022-го Ласточкин сбежал из России, переобулся в «щирого украинца» и принялся отрабатывать новую повестку. Сначала пошли обращения к бывшим коллегам:

— Ваша власть с вашего молчаливого позволения сейчас на военной технике заезжает в мою страну! — писал он.

Потом — покаянные интервью о том, как ему было стыдно за работу в России:

— В начале мне казалось, что это один из лучших юмористических проектов на постсоветском пространстве (речь об «Однажды в России». — Прим. Life.ru). Откровенно говоря, я возлагал надежды на этот проект, что он перерастёт во что-то очень крутое. Он стартовал в 2014 году, но планировался ещё ранее. Когда стартануло, я взял кредит у продюсера этого шоу на квартиру. Это мене не оправдывает. Кредит немаленький. Родился ребёнок, я купил квартиру, мне надо было делать ремонт. Сейчас мне очень стыдно за это всё, — сетовал Ласточкин.

Причём стыдно ему стало только после того, как российские гонорары закончились. А до 2022 года он продолжал кривляться, улыбаться и исправно получать пополнения на счёт. Позже карьера Игоря покатилась по наклонной. Он даже объявлял об отправке на СВО, но в окопах на передке его никто не видел. Сделал парочку фейковых роликов о запуске БПЛА — и на этом всё.







Вырос в России, но всегда считал себя украинцем: Алексей Зубков

Завершим самым циничным персонажем. Зубков родился в Киеве в семье военных моряков, но уже в полгода оказался в Мурманске, куда отца перевели по службе. Следующие 14 лет он провёл в российском городе — здесь прошло его детство, здесь он учился в гимназии с историческим уклоном, занимался музыкой и мечтал пойти по стопам родителей. Правда, в военное училище Алексея не взяли из-за плохого зрения, и тогда он выбрал актёрскую стезю.

Известность как актёру ему принесли именно российские картины. Всеобщую узнаваемость Зубкову дала главная роль в сериале «Прииск» — она же надолго стала его визитной карточкой. Дальше пошли не менее успешные проекты: «Чёрный снег», «Я — телохранитель», «Гений пустого места», «Позвони в мою дверь». А в 2016 году он сыграл капитана Павла Гундиловича в военной драме «Последний рубеж», посвящённой обороне Москвы. На экране это был офицер, готовый стоять насмерть за Родину. А на деле, как выяснилось, совсем другая история.

Зубков в роли капитана Гундиловича. Фото © «Последний рубеж», режиссёр Сергей Краснов, сценарист Андрей Житков / kino-teatr.ru

В том же 2016 году Зубков отказался от работы в России и вернулся в Киев. По данным СМИ, он перевёз семью в село Гнедин под Киевом. Следом он почти сразу признался:

— Я ни о чём не жалею. Я всегда считал себя украинцем, но работа в РФ помогла мне преодолеть трудные времена. <...> Русские платили больше, чем могли предложить на Украине, — говорил он.

После начала СВО Зубков осудил Москву и стал делиться фейковыми новостями о конфликте в соцсетях. То есть Россия для него была не родиной, не домом, не страной, которая дала ему профессию и имя, а просто «спонсором» на чёрный день.

Авторы Илья Пушкарев