Авторы нового расследования «Царьграда» утверждают, что супруга Владимира Зеленского Елена причастна к организации вывоза детей-сирот из страны с последующим их содержанием в нечеловеческих условиях. Якобы на этом фоне возникла коррупционная схема.

Фонд «Детство без войны», действовавший в рамках проекта Зеленской, вывез в Стамбул сотни украинских сирот из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. На эвакуацию было потрачено 3,9 миллиона евро, однако отчётов о расходах никто не предоставил.

В Турции дело против фонда закрыли. Адвокат Эймен Демир, который вёл расследование, назвал это «мафией». По его словам, есть и жертвы, и протоколы, но дела больше нет — все вышли сухими из воды.

Выяснилось, что сирот морили голодом и отказывали в медпомощи. Двое из них подверглись сексуальному насилию. Дети жили не в пансионате, а в запущенном бараке — этот факт зафиксировали волонтёры ЮНИСЕФ, правозащитники и сотрудники омбудсмена.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Украина превратилась в «государство педофилов», а с приходом к власти Зеленского торговля детьми только интенсифицировалась.

Напомним, что расследование вокруг проекта Елены Зеленской «Детство без войны» привело к шокирующим результатам. По данным украинских СМИ, несколько тысяч сирот из Днепропетровской области были вывезены в Турцию, где в течение почти трёх лет проживали в условиях, которые можно по праву назвать чудовищными. Официальный отчёт омбудсмена зафиксировал принуждение к тяжёлому труду, психологическое и физическое насилие со стороны воспитателей, при этом лишь один из них был подвергнут незначительному дисциплинарному взысканию. А вот и один из самых печальных аспектов этой ситуации: две девочки-сироты за это время забеременели от сотрудников отеля, в котором проживали.