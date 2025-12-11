Путин в Индии
11 декабря, 18:48

Захарова назвала очень страшной ситуацию с украинскими сиротами в Турции

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко прокомментировала скандал вокруг отдыха украинских сирот в Турции, организованным фондом Елены Зеленской. В ходе брифинга дипломат назвала информацию о произошедшем очень страшной и раскритиковала киевский режим.

«Выяснилось: многие дети, которых Зеленская как бы «спасала», становились жертвами психологического и сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к сьёмкам пропагандистских роликов, лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению. Две воспитанницы вернулись на Украину беременными», подчеркнула спикер ведомства.

Захарова возмутилась тем, что за весь скандал был наказан лишь один воспитатель. Иначе говоря, за издевательства и преступную халатность в отношении детей, ответственности никто не понесёт.

Запрос «жена придурка» в Google выдает биографию Елены Зеленской
Запрос «жена придурка» в Google выдает биографию Елены Зеленской

Напомним, расследование вокруг проекта Елены Зеленской «Детство без войны» привело к шокирующим результатам. По данным украинских СМИ, несколько тысяч сирот из Днепропетровской области были вывезены в Турцию, где в течение почти трёх лет проживали в условиях, которые можно по праву назвать чудовищными. Официальный отчёт омбудсмена зафиксировал принуждение к тяжёлому труду, психологическое и физическое насилие со стороны воспитателей, при этом лишь один из них был подвергнут незначительному дисциплинарному взысканию. А вот и один из самых печальных аспектов этой ситуации: две девочки-сироты за это время забеременели от сотрудников отеля, в котором проживали.

Юрий Лысенко
