При введении в поисковике запроса «жена придурка» Google выдаёт неожиданный результат — супругу главы киевского режима Владимира Зеленского. На это обратили внимание пользователи Сети.

Неожиданное совпадение алгоритмов поисковой системы быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Как сообщается, подобное могло произойти, если множество пользователей вводили один и тот же запрос в поисках супруги украинского экс-комика.

А ранее Life.ru писал, что глава киевского режима неожиданно сделал репост к себе в Instagram* видео украинской онлифанщицы. У него в аккаунте ролик находился всего несколько минут, но незамеченным не остался.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.