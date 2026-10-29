Собянин сообщил о 119 сбитых на подлёте к Москве беспилотниках с начала суток
Обложка © Минобороны России
Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников, направлявшихся к Москве. Военные уничтожили ещё 30 воздушных целей, после чего общее число сбитых на подлёте к столице БПЛА с начала суток 29 октября достигло 119. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сбиты 30 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
По словам мэра, на участках, куда упали фрагменты уничтоженных дронов, работают сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия отражённой атаки.
Сообщение о ликвидации ещё 30 беспилотников стало продолжением серии оперативных сводок, которые Собянин публиковал в течение ночи. За несколько часов он неоднократно информировал жителей столицы о новых перехваченных воздушных целях. Информации о пострадавших и разрушениях в сообщениях мэра не приводилось.
Ранее Life.ru сообщал, что 28 октября российские силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 90 украинских беспилотников над семью регионами страны. По данным Минобороны, воздушные цели перехватили в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областях. Военные продолжали отражать атаки дронов, а уже ночью следующего дня сообщения о новых перехватах начали поступать и из Московского региона.