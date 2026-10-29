Собянин сообщил о 119 сбитых на подлёте к Москве беспилотниках с начала суток

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников, направлявшихся к Москве. Военные уничтожили ещё 30 воздушных целей, после чего общее число сбитых на подлёте к столице БПЛА с начала суток 29 октября достигло 119. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбиты 30 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

По словам мэра, на участках, куда упали фрагменты уничтоженных дронов, работают сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют территории и оценивают последствия отражённой атаки.

Сообщение о ликвидации ещё 30 беспилотников стало продолжением серии оперативных сводок, которые Собянин публиковал в течение ночи. За несколько часов он неоднократно информировал жителей столицы о новых перехваченных воздушных целях. Информации о пострадавших и разрушениях в сообщениях мэра не приводилось.