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Регион
Опубликовано 28 октября, 21:13

За день над регионами России сбиты 90 украинских БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 90 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей», — сказали в министерстве.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 617 беспилотников и две ракеты «Нептун» ВСУ.

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Матвей Константинов
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