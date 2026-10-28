За день над регионами России сбиты 90 украинских БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 90 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей», — сказали в министерстве.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Уничтожены 617 беспилотников и две ракеты «Нептун» ВСУ.