За день над регионами России сбиты 90 украинских БПЛА

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 90 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей», — сказали в министерстве.