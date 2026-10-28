Отражена массированная атака 34 дронов ВСУ на Воронеж и область
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Воронежской областью. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью в небе над Воронежем и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава области.
По словам губернатора, беспилотники были перехвачены как над самим Воронежем, так и над несколькими районами региона. Точные места уничтожения воздушных целей он не уточнил. Несмотря на работу ПВО, избежать повреждений имущества не удалось. В результате падения обломков сбитых аппаратов пострадали фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 33 беспилотников над Воронежем и десятью районами области. Тогда обломки одного из дронов повредили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.