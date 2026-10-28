Отражена массированная атака 34 дронов ВСУ на Воронеж и область

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Воронежской областью. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава области.

По словам губернатора, беспилотники были перехвачены как над самим Воронежем, так и над несколькими районами региона. Точные места уничтожения воздушных целей он не уточнил. Несмотря на работу ПВО, избежать повреждений имущества не удалось. В результате падения обломков сбитых аппаратов пострадали фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.