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Регион
Опубликовано 23 октября, 07:50

Силы ПВО сбили 33 БПЛА, обломки повредили многоэтажку и автомобиль в Воронеже

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Российские военные уничтожили 33 беспилотника над Воронежем и десятью районами Воронежской области в ночь на 23 октября. Обломки одного из дронов повредили многоквартирный дом и легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и десятью районами области были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата», — написал глава региона.

По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. При этом падение обломков беспилотников привело к повреждениям имущества в областном центре. В частности, фрагменты сбитых дронов повредили фасад многоквартирного дома и припаркованный легковой автомобиль. О характере повреждений и возможном ущербе губернатор подробностей не привёл.

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Ранее сообщалось, что в Пермском крае силы противовоздушной обороны приступили к отражению атаки беспилотников. Об этом 23 октября рассказало региональное Министерство территориальной безопасности. По информации ведомства, на территории края работали подразделения ПВО и оперативные службы.

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Антон Голыбин
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