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Регион
Опубликовано 23 октября, 06:25

Силы ПВО отразили ночную атаку 12 дронов ВСУ на Тульскую область

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью в ночь на 23 октября. В результате атаки никто не пострадал, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Минувшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников», — написал глава области.

По словам Миляева, власти пока не получали информации о пострадавших. Предварительные данные также не указывают на разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

При этом угроза новых атак беспилотников в Тульской области сохраняется. Губернатор предупредил жителей, что режим опасности БПЛА продолжает действовать.

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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за день 22 октября уничтожили 49 украинских беспилотников самолётного типа. Военные перехватили дроны над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями. Также системы ПВО работали над Московским регионом и Республикой Крым.

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Антон Голыбин
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