Силы ПВО отразили ночную атаку 12 дронов ВСУ на Тульскую область

Российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью в ночь на 23 октября. В результате атаки никто не пострадал, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Минувшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников», — написал глава области.

По словам Миляева, власти пока не получали информации о пострадавших. Предварительные данные также не указывают на разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

При этом угроза новых атак беспилотников в Тульской области сохраняется. Губернатор предупредил жителей, что режим опасности БПЛА продолжает действовать.