Силы ПВО отразили ночную атаку 12 дронов ВСУ на Тульскую область
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Российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью в ночь на 23 октября. В результате атаки никто не пострадал, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Минувшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников», — написал глава области.
По словам Миляева, власти пока не получали информации о пострадавших. Предварительные данные также не указывают на разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.
При этом угроза новых атак беспилотников в Тульской области сохраняется. Губернатор предупредил жителей, что режим опасности БПЛА продолжает действовать.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за день 22 октября уничтожили 49 украинских беспилотников самолётного типа. Военные перехватили дроны над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями. Также системы ПВО работали над Московским регионом и Республикой Крым.