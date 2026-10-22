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Регион
Опубликовано 22 октября, 20:43

За день системы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 49 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе систем за сутки на 22 октября. Уничтожено 1226 украинских БПЛА.

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Матвей Константинов
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