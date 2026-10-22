За день системы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 49 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе систем за сутки на 22 октября. Уничтожено 1226 украинских БПЛА.
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