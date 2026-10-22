За день системы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 49 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе систем за сутки на 22 октября. Уничтожено 1226 украинских БПЛА.